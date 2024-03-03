В Белграде проведут перевыборы на фоне массовых протестов

В Белграде под давлением оппозиции и протестующих граждан решено провести перевыборы. Повторное голосование обусловлено массовыми протестами в стране, которые вызвали зарегистрированные наблюдателями нарушения в ходе прошедших в декабре парламентских выборов.
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