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Китай

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В МИД Беларуси назвали решение ЕС о повышении пошлин на сельхозпродукцию и азотные удобрения торговым протекционизмом

Минск, 23 мая /Синьхуа/ -- Решение о введении повышенных ввозных таможенных пошлин Евросоюза на белорусскую сельскохозяйственную продукцию и азотные удобрения является торговым протекционизмом и проявлением недобросовестной конкуренции.

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