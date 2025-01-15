В ГАИ объяснили, зачем на дорогах стала появляться новая разметка в виде галочек и будут ли из-за неё штрафы

Vitaly Arkhipov

Дорога перегружена вашими хотелками запредельно. Подсчитайте,сколько информации вы вешаете на 1км дороги. Водитель с ума сходит от количества знаков, табличек, разметки-еще и установлены безголовыми.От количества всех этих прибамбасов безопасность только страдает. Неужто не хватает ума, что бы это понять.Я за рулем с 1976 года и вижу, что творится на дороге. Хватит дури, начните подходить к этому вопросу серьезно,ответственно.