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В ГАИ объяснили, зачем на дорогах стала появляться новая разметка в виде галочек и будут ли из-за неё штрафы

В ГАИ объяснили, зачем на дорогах стала появляться новая разметка в виде галочек и будут ли из-за неё штрафы

Совсем недавно на оживлённых российских трассах стали наносить новый тип разметки, который приводит водителей в замешательство.

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Комментарии
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Vitaly Arkhipov
Дорога перегружена вашими хотелками запредельно. Подсчитайте,сколько информации вы вешаете на 1км дороги. Водитель с ума сходит от количества знаков, табличек, разметки-еще и установлены безголовыми.От количества всех этих прибамбасов безопасность только страдает. Неужто не хватает ума, что бы это понять.Я за рулем с 1976 года и вижу, что творится на дороге. Хватит дури, начните подходить к этому вопросу серьезно,ответственно.
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14 час.
Sergey
все делают для того, чтобы запутать водителя и оштрафовать! это первое о чем думают наши власти.....  а разговор о безопасности это для дураков.
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11 час.

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