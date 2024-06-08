Глава ДНР: ВСУ активизировали удары по республике дальнобойным оружием

Украинская армия после потери Авдеевки начала чаще использовать дальнобойные орудия для ударов по ДНР, заявил Денис Пушилин.
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