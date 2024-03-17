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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Терещенко: «Панарина можно будет назвать легендой «Рейнджерс», когда он закончит карьеру. Пусть продолжает набивать более 90 очков за сезон»

В субботу в матче с «Питтсбургом» (7:4) Панарин набрал пять очков, сделав дубль и ассистентский хет‑трик, и установил рекорд клуба по количеству регулярных чемпионатов НХЛ с 90 и более очками.

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