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Наша авиация «давит» амбиции ВСУ по всем фронтам: кровопролитный бой у Авдеевки, выход к Угледару, новые позиции, Курахово - оборона бессильна

Наша авиация «давит» амбиции ВСУ по всем фронтам: кровопролитный бой у Авдеевки, выход к Угледару, новые позиции, Курахово - оборона бессильна

Украина принимает меры по обороне на всех фронтах. Объем помощи, который когда-то был предоставлен Западом, как ожидается, уменьшится в ближайшее время, но владельцы Украины не отказываются от нанесения долгосрочного ущерба России.

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