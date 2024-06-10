Макрон проиграл на выборах в Европарламент и объявил о роспуске Нацсобрания AlexCoderМакрон проиграл на выборах в Европарламент и объявил о роспуске Нацсобрания AlexCoder Политик потерпел фиаско Накануне вечером, 9 июня, французский лидер Эммануэль Макрон признал сокрушительное поражение и объявил о роспуске Национального собрания.