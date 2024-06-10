Макрон проиграл на выборах в Европарламент и объявил о роспуске Нацсобрания AlexCoderМакрон проиграл на выборах в Европарламент и объявил о роспуске Нацсобрания AlexCoder Политик потерпел фиаско Накануне вечером, 9 июня, французский лидер Эммануэль Макрон признал сокрушительное поражение и объявил о роспуске Национального собрания.
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