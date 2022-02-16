Судьба Молдавии зависит от активности народа — депутат

Изменить положение в стане можно только при активном участии народа, заявил вице-спикер Блока коммунистов и социалистов (БКС) Молдавии Влад Батрынча 16 февраля в эфире программы «Главный вопрос c Юлией Федоровой» на телеканале «НТВ Молдавия».