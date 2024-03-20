Предателей России ждет наказание без срока давности

ЕБ Елена Бреслова а с Чубайсом как? он предатель, или к нему по-прежнему нет вопросов?!

Сергей Алексеев К предателям следует отнести всех вредителей России, как Чубайс и ему подобные, тех кто заключал и продлевал договора выгодные только нашим врагам...