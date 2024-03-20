Театр абсурда
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Театр абсурда

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Предателей России ждет наказание без срока давности

Предателей России ждет наказание без срока давности

На расширенной коллегии ФСБ Владимир Путин напомнил свою мысль о том, что предателей нужно наказывать без срока давности и в любом месте.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
а с Чубайсом как? он предатель, или к нему по-прежнему нет вопросов?!
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1 д.
Сергей Алексеев
К предателям следует отнести всех вредителей России, как Чубайс и ему подобные, тех кто заключал и продлевал договора выгодные только нашим врагам...
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1 д.
Лилианна Марченко
А мне интересно другое - почему инфоплощадка, от которой выложена статья,  имеет жёлто-блакитную  символику...🤔
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19 час.

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