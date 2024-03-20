На расширенной коллегии ФСБ Владимир Путин напомнил свою мысль о том, что предателей нужно наказывать без срока давности и в любом месте.
Предателей России ждет наказание без срока давности
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕБ
Елена Бреслова
а с Чубайсом как? он предатель, или к нему по-прежнему нет вопросов?!
Ответить
1 д.
Сергей Алексеев
К предателям следует отнести всех вредителей России, как Чубайс и ему подобные, тех кто заключал и продлевал договора выгодные только нашим врагам...
Ответить
1 д.
Лилианна Марченко
А мне интересно другое - почему инфоплощадка, от которой выложена статья, имеет жёлто-блакитную символику...🤔
Ответить
19 час.
Свежие комментарии