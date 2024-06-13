LiXiang изучает спрос на упрощенный моноприводный кроссовер L6

В соцсетях появился официальный опрос на тему покупки паркетника с одним электромотором. Маркетологи LiXiang уточняют, что такой L6 мог бы стоить дешевле на 15-20 тысяч юаней (2100-2700 долларов), то есть экономия относительно текущей стартовой цены составит от шести до восьми процентов.
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