LiXiang изучает спрос на упрощенный моноприводный кроссовер L6

В соцсетях появился официальный опрос на тему покупки паркетника с одним электромотором. Маркетологи LiXiang уточняют, что такой L6 мог бы стоить дешевле на 15-20 тысяч юаней (2100-2700 долларов), то есть экономия относительно текущей стартовой цены составит от шести до восьми процентов.