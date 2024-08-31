Николай Патрушев посетил «Адмиралтейские верфи»

Судостроительное предприятие – старейшее в Петербурге и России Вчера, 30 августа, «Адмиралтейские верфи» приехал осмотреть помощник президента Владимира Путина Николай Патрушев, сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в своем Телеграм-канале.
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