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Охваченные пожарами регионы Франции и Испании столкнулись с приходом новой жары

Охваченные пожарами регионы Франции и Испании столкнулись с приходом новой жары

Бушующие во Франции и Испании лесные пожары распространились на площади более 100 тысяч гектаров. Спасатели двух стран усилили попытки распространения огня в преддверии прихода новой волны жары, когда температура воздуха прогреется до +40 градусов.

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