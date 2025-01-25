Хамоватый Дональд: загадочное искусство переговоров

Юрий Ильинов

России придётся вытеснить Украину из Чёрного моря – офицер флота развеял миф о «бегстве ЧФ РФ» Лишение Украины выхода к морю остается приоритетной задачей, и если ее не удастся решить военным путем, нужно исключить возможность противоборства. Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Лишение Украины выхода к морю остается приоритетной задачей, и если ее не удастся решить... https://ok.ru/video/9025619692164 «Многие всё-таки подвержены влиянию «цыплятников», а ЦИПсО разгоняет следующее: Черноморский флот перетоплен и убежал в Новороссийск. На самом деле это абсолютно не так. Флот у нас как действовал, так и действует, выполняя задачи по завоеванию господства, поддержанию оперативного режима, обеспечению своих коммуникаций и борьбе на коммуникациях противника, десантным конвоям, противовоздушной обороне. Если мы рассмотрим весь комплекс, то наш флот, начиная с февраля 2022 года в разной степени решал все эти задачи. Но обстановка менялась, что-то стало превалировать – и флот действительно ушел из Севастополя. Так было и в Великую Отечественную войну, когда основные силы ушли на кавказские базы. И было бы нелепо подставляться. Вообще, существует такое понятие, как рассредоточение сил в пункты временного базирования, где противнику сложно нас достать. Но флот наш активно действует, и это мы по Севастополю чувствуем», – подчеркнул эксперт. По его словам, морских боев и сражений в классическом понимании сегодня не происходит. Тем более, на Черном море. Украина использует «москитный» флот из катеров и более 20 типов разных дронов. И в этом активно помогает Великобритания, которая еще до СВО получила базу под Одессой. «Если Украина имеет выход к морю, то всегда сможет доставить катера и бэки, чтобы ударить по нам. Кстати, значительная часть идёт из района устья Дуная, из Вилково. И они делают передышку на Змеином, на тех же платформах «Черноморнефтегаза». Я думаю, что идёт взаимодействие, которое особо не афишируется, с турками. Турки разрабатывают тактику и успешно опробуют разные виды дронов, в том числе – их взаимодействие друг с другом», – подчеркнул Горбачёв.