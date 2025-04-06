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Европа захотела стать Россией. Брюссель мечтает использовать русский опыт в торговой войне с Вашингтоном. Не выйдет!

Европа захотела стать Россией. Брюссель мечтает использовать русский опыт в торговой войне с Вашингтоном. Не выйдет!

Изображение сгенерировано ИИ Антон Трофимов Америка начала широкое наступление на торговом фронте, введя новые импортные пошлины.

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