Часть города обезвожена: в Липецке ввели режим ЧС из-за аварии

Власти Липецка ввели режим чрезвычайной ситуации локального характера из-за аварии на водоводе. Без водоснабжения в городе осталось сразу 20 районов, сообщила мэр Липецка Евгения Уваркина в Telegram-канале.
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