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Military Watch: ВКС РФ нарастили удары по ВСУ за счет планирующих авиабомб

Military Watch: ВКС РФ нарастили удары по ВСУ за счет планирующих авиабомб

На фоне серьезного наращивания ударов ВС РФ по передовым позициям ВСУ российские ВКС начали развертывание значительного числа мощных управляемых планирующих авиабомб, чтобы дополнить растущее огневое воздействие артиллерийских и ракетных систем.

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