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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вашингтон (ATP). 1/2 финала. Фриц поборется с Накашимой, Ходар – с Табило

Тэйлор Фриц сыграет с Брэндоном Накашимой в полуфинале в Вашингтоне. Сетка турнира здесь . Mubadala DC Open Вашингтон, США 27 июля – 2 августа 2026 ATP 500 Призовой фонд – 2 469 450 долларов Открытые корты, хард 1/2 финала.

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