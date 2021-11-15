Сбербанк и ДВФУ открывают программу профпереподготовки в сфере экономики и менеджмента

Сбербанк и ДВФУ открывают программу профпереподготовки в сфере экономики и менеджмента

Соглашение об открытии совместной образовательной "Управление цифровыми проектами и процессами" заключено во Владивостоке на базе ДВФУ.

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