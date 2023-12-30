В Финляндии продают военный фургон Sisu, переделанный в крутой автодом

Помните серебристые телевизионные фургоны КАМАЗ-Ajokki, которые можно было встретить в каждом городе страны на всех крупных мероприятиях и местах происшествий?Кузова были изготовлены финской компанией Ajokki это известно многим.
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