Senate Panel Holds Fauci In Contempt For Refusing To Answer Questions Anthony Fauci has been held in contempt of Congress by the Homeland Security and Governmental Affairs Committee, after he repeatedly refused to answer lawmakers' questions about funding risky research to genetically manipulate bat coronavirus in Wuhan China, and his role in the ensuing lockdown quagmire that cratered the economy after he was put in charge of leading the COVID-19 response.
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