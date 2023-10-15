Тут какие-то грантоеды из максимально продвигающей украинство конторы «Спильномова» провели исследование в детских садах, и оказалось, что только 15% детей говорят на мове.
Мойва и люди
Комментарии
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Silver Kont
Опять хохлам облом! Интересно, зелебобик дома тоже на "мойве" разговаривает или всё-таки на русском?
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22 час.
Леонид Попивняк
Да он на Русский язык всегда переходит когда на суржике таких слов нет))))).....вы когда нибудь слышали лекцию по Высшей математике или Квантовой физике на мове?????)))))).....и не услышите....)))))).....нет в языке древнее шумерского таких слов)))))))).........Вопрос....сколько лет назад появилась вселенная????.....Ответ.....чуть попозже окраины)))))))))
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19 час.
Леонид Руси
Хорошо знаю хохлов по работе... Депрессивные, злобные, ненавистные, крикливые, постоянно недовольные, серые, безликие... Личнотей нету... одна серая масса... Понятно почему эти дебилоиды полностью развалили УССР.
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7 час.
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