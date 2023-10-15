Мойва и люди

Опять хохлам облом! Интересно, зелебобик дома тоже на "мойве" разговаривает или всё-таки на русском?

Леонид Попивняк

Да он на Русский язык всегда переходит когда на суржике таких слов нет))))).....вы когда нибудь слышали лекцию по Высшей математике или Квантовой физике на мове?????)))))).....и не услышите....)))))).....нет в языке древнее шумерского таких слов)))))))).........Вопрос....сколько лет назад появилась вселенная????.....Ответ.....чуть попозже окраины)))))))))