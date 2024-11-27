Татарстанские эксперты рассказали, почему важно обучать детей навыкам предпринимательства

Третий год в Татарстане реализуется масштабная республиканская программа «Школьный бизнес-старт». Пока родители задаются вопросом нужно ли учить азы предпринимательства детям, практика показывает, что основы предпринимательства — одна из лучших инвестиций в будущее ребенка.
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