Татарстанские эксперты рассказали, почему важно обучать детей навыкам предпринимательства

Третий год в Татарстане реализуется масштабная республиканская программа «Школьный бизнес-старт». Пока родители задаются вопросом нужно ли учить азы предпринимательства детям, практика показывает, что основы предпринимательства — одна из лучших инвестиций в будущее ребенка.