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Геннадий Орлов: «Спартак» пока не играл с претендентами на медали. Атака мощная, но у вратаря и защитников ошибки остались»

Геннадий Орлов: «Спартак» пока не играл с претендентами на медали. Атака мощная, но у вратаря и защитников ошибки остались»

Московский клуб выиграл 3 из 3 матчей на старте чемпионата России. У «Зенита», который становился чемпионом пять раз подряд, 4 бала и 7-е место на данный момент.

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