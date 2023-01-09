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Глава Минсельхоза Турции Киришчи заявил, что нуждающиеся страны получили через «зерновой коридор» только 5,4% зерна

Глава Минсельхоза Турции Киришчи заявил, что нуждающиеся страны получили через «зерновой коридор» только 5,4% зерна

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи заявил утром 9 января, что доля зерна, поставляемого посредством "зернового коридора" в нуждающиеся страны, составляет всего 5,4%.

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