Телеведущая Айза рассказала о сложностях в воспитании сына Сэма

В 2008 году телеведущая Айза-Лилуна Ай и рэпер Гуф сыграли свадьбу, однако брак оказался недолгим. Сейчас музыкант остается в России, стараясь наладить личную жизнь, в то время как его экс-супруга уехала за границу вместе с их сыном.