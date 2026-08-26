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SPLETNIK

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"В каждой семье есть свои "фишки". Мать Тимати объяснила, почему назвала его своим "педагогическим провалом"

"В каждой семье есть свои "фишки". Мать Тимати объяснила, почему назвала его своим "педагогическим провалом"

Мать Тимати Симона Юнусова объяснила своё неоднозначное поздравление с днём рождения рэпера, в котором она назвала сына своим "педагогическим провалом" и "разочарованием".

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