Компания Porsche представила самую мощную Panamera в истории - гибридный вариант мощностью 771 лошадиная сила

Компания Porsche официально представила свою самую мощную модель - Panamera Turbo S E-Hybrid. Эта версия оснащена гибридной силовой установкой, которая включает в себя 4,0-литровый двигатель V-8 мощностью 591 лошадиную силу, два турбонаддува и встроенный электромотор мощностью 187 лошадиных сил.
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