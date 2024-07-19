Компания Porsche представила самую мощную Panamera в истории - гибридный вариант мощностью 771 лошадиная сила

Компания Porsche официально представила свою самую мощную модель - Panamera Turbo S E-Hybrid. Эта версия оснащена гибридной силовой установкой, которая включает в себя 4,0-литровый двигатель V-8 мощностью 591 лошадиную силу, два турбонаддува и встроенный электромотор мощностью 187 лошадиных сил.