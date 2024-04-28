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Новосибирск впервые примет выставку артефактов из Чукотки

Новосибирск впервые примет выставку артефактов из Чукотки

Новосибирский краеведческий музей в сотрудничестве с Музеем Востока из Москвы представит публике уникальную выставку, состоящую из артефактов, обнаруженных во время исследований на Чукотке, сообщает ТАСС.

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