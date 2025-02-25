Куда так резво скачет рубль?

Отечественная валюта отыграла почти все потери за последние полгода. Российский рубль продолжает укрепляться к основным валютам на фоне позитивных новостей о геополитике и роста спроса экспортеров на рублевую ликвидность перед налоговыми выплатами конца февраля.
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