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Куда так резво скачет рубль?

Куда так резво скачет рубль?

Отечественная валюта отыграла почти все потери за последние полгода. Российский рубль продолжает укрепляться к основным валютам на фоне позитивных новостей о геополитике и роста спроса экспортеров на рублевую ликвидность перед налоговыми выплатами конца февраля.

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