❄️По данным ЦГМС в Волгоградской области 27 февраля: Облачно с прояснением. Утром в отдельных районах небольшой снег, в отдельных восточных районах умеренный снег.
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❄️По данным ЦГМС в Волгоградской области 27 февраля: Облачно с прояснением. Утром в отдельных районах небольшой снег, в отдельных восточных районах умеренный снег.