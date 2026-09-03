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Bloomberg: США выразили ФРГ протест из-за позиции в отношении РФ на G20

Bloomberg: США выразили ФРГ протест из-за позиции в отношении РФ на G20

США выразили протест Германии после публичной критики со стороны немецких чиновников валютной интервенции Вашингтона и жесткой позиции в отношении России на встрече G20.

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