В Госдуме предложат освободить жителей новых регионов от подтверждения инвалидности

Законопроект разработали Сергей Миронов и Алексей Чепа Лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов и депутат фракции СРЗП Алексей Чепа внесут в Государственную думу законопроект, которым предлагается упростить порядок признания инвалидности для жителей новых регионов России.
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