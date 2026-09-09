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Журнал «Профиль»

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472 квартиры повреждены после ночной атаки БПЛА в Новороссийске

472 квартиры повреждены после ночной атаки БПЛА в Новороссийске

Мэр краснодарского города Андрей Кравченко сообщил, что рабочие группы провели поквартирные обходы и зафиксировали повреждения в 73 многоквартирных домах и 69 частных домовладениях.

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