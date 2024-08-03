Лера Кудрявцева с дочкой и друзьями оторвалась в Болгарии (видео)

Телеведущая и актриса Лера Кудрявцева в очередной раз порадовала поклонников интересными кадрами. На своих страницах в социальных сетях она поделилась с друзьями и дочерью Мартой яркими моментами праздника.
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