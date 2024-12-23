«Ждём гостей из Найт-Сити»: Epic Games показала тизер кроссовера Fortnite и Cyberpunk 2077 В...

«Ждём гостей из Найт-Сити»: Epic Games показала тизер кроссовера Fortnite и Cyberpunk 2077Вслед за персонажами The Witcher 3: Wild Hunt студия CD Projekt Red отправит в условно-бесплатную королевскую битву Fortnite от Epic Games героев другой своей игры — Cyberpunk 2077.