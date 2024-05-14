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Дмитровец

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Собянин рассказал о производстве в Москве умных меток и смарт-карт

Собянин рассказал о производстве в Москве умных меток и смарт-карт

В два раза увеличила Москва производство RFID-меток для автотранспорта Предприятия Москвы наладили производство и поставки на отечественный рынок необходимые мегаполисам инновационные импортозамещающие товары.

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