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Прокуратура через суд требует отреставрировать историческое здание кухни на проспекте Ленина

Прокуратура через суд требует отреставрировать историческое здание кухни на проспекте Ленина

Надзорное ведомство Петербурга добивается восстановления памятника архитектуры в Красносельском районе.

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