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Царьград

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"До" и "После": как "Рогов в городе" преобразил Татьяну из Архангельска

"До" и "После": как "Рогов в городе" преобразил Татьяну из Архангельска

В столице Поморья прошли съёмки модного шоу “Рогов в городе”, в котором знаменитый стилист помог архангелогородке Татьяне найти новый образ, а также стимул оставаться красивой, несмотря на несколько работ, учёбу и волонтёрство.

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