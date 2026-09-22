В РАН назвали новые санкции Трампа «дубиной», которую можно не применить

Вчера пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что торговые партнеры России выразили недовольство вторичными санкциями США.
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