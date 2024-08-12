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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Лолиты Милявская спрашивает разрешения дочери, если хочет опубликовать конвент с ней

Певица Лолита Милявская призналась, что не отличает свою жизнь и жизнь дочери. Артистка довольно редко делится с подписчиками фотографиями своей дочери, и причина кроется не только в том, что у её дочери, 25-летней Евы, диагностирован синдром Аспергера.

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