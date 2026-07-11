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Агкацев о целях «Краснодара» на сезон: «Только чемпионство! Плюс взять Кубок. Они у нас никогда не меняются»

Вратарь « Краснодара » Станислав Агкацев рассказал о целях команды на новый сезон. «Цели «Краснодара» на сезон? Они у нас никогда не меняются.

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