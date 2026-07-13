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За рулем

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До 120 тысяч увольнений: как Volkswagen пытается спастись от кризиса

До 120 тысяч увольнений: как Volkswagen пытается спастись от кризиса

Немецкий концерн Volkswagen готовит кардинальные меры для выхода из сложной ситуации. Согласно информации, опубликованной изданием Bild со ссылкой на внутренние документы компании, руководство рассматривает возможность увольнения до 120 тысяч человек.

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