Главе ведомства доложат о расследовании уголовного дела по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Рязанской области

В эфире одного из федеральных телеканалов был показан репортаж о происшествии в селе Караси Рязанской области, где, по имеющимся данным, местный бизнесмен, находившийся в обнаженном виде, пытался воспрепятствовать отдыху и купанию детей на пляже и одному из них сломал палец.
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