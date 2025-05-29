Главе ведомства доложат о расследовании уголовного дела по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Рязанской области

В эфире одного из федеральных телеканалов был показан репортаж о происшествии в селе Караси Рязанской области, где, по имеющимся данным, местный бизнесмен, находившийся в обнаженном виде, пытался воспрепятствовать отдыху и купанию детей на пляже и одному из них сломал палец.