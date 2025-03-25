Страховщикам запретят общаться с клиентами в иностранных мессенджерах

Комитет Госдумы по информационным технологиям предложил расширить запрет на использование иностранных мессенджеров для информирования граждан и распространить его не только на ЦБ и банки, но и на некредитные финансовые организации, субъекты национальной платежной системы, организации с участием государства более 50%, сервисы объявлений с ежедневным охватом более 100 тыс.