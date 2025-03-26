Ротенберг отреагировал на победный гол «Спартака» в матче с «Зенитом»

Он сравнил этот эпизод с шайбой ЦСКА в ворота СКА Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о победном голе «Спартака» в игре с «Зенитом», сравнив его с шайбой ЦСКА в ворота петербургского клуба в недавнем армейском дерби (3:2 ОТ в пользу СКА).
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