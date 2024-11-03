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Царьград

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Взорвались 25 тысяч снарядов. На дно ушёл очередной "морской гад". Детонация не утихает, Россия лишает Украину права выхода в море

В Одесском порту взорвались 25 тысячах артиллерийских боеприпасов. На дно ушёл очередной "морской гад" - контейнеровоз под панамским флагом, который привёз на Украину системы РЛС и ЗКР для запуска американских ракет ATACMS.

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