Уединенное племя с невероятно красивыми людьми в объективе Джимми Нельсона

Известный британский фотограф Джимми Нельсон (Jimmy Nelson), который специализируется на съемках исчезающих и малых народов, туземных племен, дважды посетил далекие Маркизские острова, создав потрясающую серию фотографий о жизни аборигенов, не тронутых цивилизацией.
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