Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Владимир Яковлевич
    Часто говорят о том, что хохлов долбят сотнями. Так же говорят и о солнцепеках и о более мощном оружие. Так почему мы...Уйдут или не уйду...
  • Vasily Golov
    Как их выбить?Они в домах бежавших жителей области.Там у них минометы,БТР и броневики от НАТО.Что у ВС РФ за спиной? ...Уйдут или не уйду...
  • Виталий Кирпиченко
    Не обогатил автор знаний, хоть и написано много.Уйдут или не уйду...

Кто провоцирует "крутой дипломатический скандал" и почему пора бить тревогу.

Кто провоцирует "крутой дипломатический скандал" и почему пора бить тревогу.

Свой среди министров: Кто срывает договорённости Путина и Кима? После того как Москва и Пхеньян разработали механизм привлечения рабочей силы из КНДР, вмешались лоббисты мигрантов из стран СНГ.

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