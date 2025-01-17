Полиция Петербурга установили причастность студента колледжа к целой серии мошенничеств

Молодой человек был задержан при попытке обмануть 85-летнюю женщину Полиция установила причастность студента колледжа к целой серии мошенничеств, сообщает 17 января пресс-служба регионального главка МВД РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии