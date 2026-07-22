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Контрафронт

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Иран: Местные источники сообщили, что авиаудары сил Соединенных Штатов (США) по предполагаемым...

Иран: Местные источники сообщили, что авиаудары сил Соединенных Штатов (США) по предполагаемым военным объектам продолжались в некоторых частях страны, включая районы вблизи Махшахра, Бехбахана и Омидии, провинция Хузестан, в то время как над Тегераном сообщалось об активности ПВО по состоянию на раннее утро по местному времени.

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