Иран: Местные источники сообщили, что авиаудары сил Соединенных Штатов (США) по предполагаемым военным объектам продолжались в некоторых частях страны, включая районы вблизи Махшахра, Бехбахана и Омидии, провинция Хузестан, в то время как над Тегераном сообщалось об активности ПВО по состоянию на раннее утро по местному времени.